Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal seniori a CSM Ploiesti a debutat, ieri, cu o infrangere in primul turneu al sezonului 2020-2021 al Diviziei A, gazduit de Sala „Mihai Viteazul”, din Turda. Ploieștenii au cedat, cu scorul de 24-25 (12-14), in duelul cu echipa secunda a celor de la CSU din Suceava, la capatul unei partide…

- Ediția de campionat 2020-2021 a Diviziei A de handbal masculin va incepe la sfarșitul acestei saptamani, competiția fiind structurata in trei serii de cate opt echipe. Printre formațiile participante se afla și echipa a doua a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, care a fost repartizata in ...

- Weekend-ul trecut a debutat ediția 2020-2021 a Diviziei A2 la volei masculin. Dupa modelul deja consacrat in perioada de pandemie, și campionatul cadet se desfașoara sub forma de turnee, primul din Seria de Est fiind gazduit de sala „Rapid” din București. Turneul de debut a reunit ca participante, alaturi…

- Romania incepe ultima acțiune din 2020 cu o partida amicala, cu Belarus, miercuri, de la ora 19:00, la Ploiești. Pentru selecționerul Mirel Radoi, presiunea este una uriașa, in ciuda faptului ca vorbim despre un amical. „Tricolorii” vin dupa trei infrangeri consecutive, cu Islanda, Norvegia și Austria.…

- Federația Romana de Handbal a anunțat startul ediției de campionat 2020-2021 a Diviziei A la masculin, care va cuprinde trei serii de cate opt echipe. Competiția va incepe la sfarșitul saptamanii viitoare, intre 20 și 22 noiembrie, in salile „Mihai Viteazul" și „Gheorghe ...

- La sfarșitul acestei saptamani era programat debutul campionatului Diviziei A2 de volei masculin. Acest lucru a ramas valabil numai pentru formațiile din Seria Est, deoarece partidele din Seria Vest, din care face parte și formația CSM Suceava, au fost amanate. Federația Romana de Volei a luat ...

- CSM 2007 nu are cel puțin șase jucatoare cu test negativ Voleibalistele senioare ale Focșaniului s-au pregatit vreme indelungata pentru debutul in ediția de campionat 2020-2021. Urma sa joace in primul turneu al Diviziei A2, seria Est la Constanța, incepand de vineri 6 noiembrie pana duminica, 8 noiembrie,…

- Conducerea gruparii de handbal masculin CSU Suceava, nou promovata in Liga Naționala, a decis inființarea echipei a doua a clubului, care a fost inscrisa in Divizia A. Antrenorul formației va fi fostul jucator Ioan Tcaciuc, care in ediția trecuta de campionat a pregatit cu bune rezultate echipa de ...