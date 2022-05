Start pentru microgranturi agroalimentare

Azi incep inscrierile pentru masura „Microgranturi in domeniul agroalimentar”. Solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia electronica IMM Recover, pana pe data de 31 mai. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeza beneficiarii ca imputernicirea notariala poate fi depusa si ulterior completarii formularelor de inscriere in sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai tarziu de incheierea contractului de acordare a ajutorului de stat. Cererile se finanteaza in ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub forma…