Start pentru înscrierile în programul SUA Diversity Immigrant Visa 2020 Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii anunța ca perioada de inscriere in Programul Diversity Immigrant Visa DV-2022 incepe la data de 7 octombrie 2020 și se incheie la data de 10 noiembrie 2020. Programul DV-2022 se desfașoara exclusiv in format electronic și nu se percepe nicio taxa de inscriere. Cererile se trimit incepand cu ora 19:00 (ora Romaniei) in format electronic catre adresa dvprogram.state.gov . Pentru inscriere nu se percepe nicio taxa. Legea permite trimiterea unei singure cereri de inscriere in program, iar cei care trimit mai multe cereri vor fi declarați ineligibili… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de receptie a primului sistem de rachete sol-aer PATRIOT va avea loc astazi, la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana „General de brigada Ion Bungescu” de la Capul Midia, judetul Constanta, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN) transmis AGERPRES.…

- Mai multe ONG-uri au semnat un apel prin care solicita respingerea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice. Conform…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de maine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile…

- Presa internaționala, cel puțin de cand a inceput aceasta criza acorda mai multa atenție la ceea ce face Gates la nivel mondial decat ceea ce spune despre Statele Unite. O mulțime de oameni acorda atenție fiecarei declarații facute de Bill Gates, miliardarul Americii din era coronavirusului, despre…

- Liderii din domeniul techi și alți miliardari ar putea fi forțați sa plateasca sute de miliarde de dolari câștigați în timpul pandemiei de COVID-19 potrivit unei legi introduse de senatorul Bernie Sanders din Vermont, fostul candidat pentru nominalizarea Partidului Democrat la președinția…

- Cererile de competenta Judecatoriei Baia Mare, formulate in temeiul Legii nr. 136/2020 (legea carantinei și izolarii) privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice, vor fi depuse EXCLUSIV in format electronic la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] sau…

- Camera Reprezentantilor SUA a votat miercuri retragerea statuilor fortelor confederate din Capitoliu, la Washington, o masura care trebuie sa fie aprobata de Senat si presedintele Donald Trump, scriu AFP și USA Today citate de Agerpres. Textul adoptat de camera inferioara a Congresului, cu 305…

- Google si a schimbat pagina de start cu un nou doodle ilustrat de artistul Franccedil;ois MaumontLa cea de a 231 a aniversare ocazionata de Caderea Bastiliei, cand se sarbatoreste si Ziua Frantei, Google si a schimbat pagina de start cu un nou doodle ilustrat de artistul Franccedil;ois Maumont. Caderea…