Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund și Sevilla se intalnesc marți, de la ora 22:00, in returul optimii de finala din Liga Campionilor. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. ...

- Schalke 04 și Borussia Dortmund se intalnesc astazi, de la ora 19:30, in runda cu numarul 22 din Bundesliga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. ...

- Sepsi Sf. Gheorghe și Academica Clinceni se intalnesc astazi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 24 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei #24 din Liga 1 Sepsi Sf. Gheorghe…

- FC Argeș și Sepsi se infrunta in aceasta seara, de la ora 19:00, intr-o restanța din etapa #21 a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Meciul FC Argeș - Sepsi, programat inițial pe 2 februarie, ora 17:00, a…

- In perioada 9-11 februarie 2021 sunt programate partidele din optimile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2020-2021.Partidele vor fi transmise in direct la Digi Sport, Look Sport si Telekom Sport. Marti, 9 februarieFC Petrolul Ploiesti – CSMPolitehnica Iasi, ora 19:00Miercuri, 10 februarieAFC Farul…

- Hermannstadt și Gaz Metan se infrunta azi, de la ora 15:00, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida conteaza pentru runda #21 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Hermannstadt este penultima in Liga 1, cu 17 puncte.…

- Ferencvaros - CSM București, duel din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, se joaca astazi, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+. CSM București are parte de un inceput de an in forța, cu patru meciuri tari in Liga Campionilor. Echipa…

- Barcelona și Kiel se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Sezonul 2019/2020 al Ligii Campionilor se incheie astazi, cu cele doua…