CHIȘINAU, 13 iul – Sputnik. De astazi a fost lansat concursul de admitere in cele 91 de instituții de invațamant profesional tehnic. Iar perioada de depunere a dosarelor este 13 iulie-31 iulie in colegii și centre de excelența și 13 iulie – 7 august, in școli profesionale și centre de excelența. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaUltima ora: Școlile din țara se redeschid - Detalii

Precizarea a fost facuta de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unei conferințe.

Totodata, ministrul s-a referit și la admiterea in instituțiile de invațamant superior.