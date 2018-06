StarGift vine pe piata de cadouri personalizate cu un nou concept de showroom & coffee

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile agricole profitabile pot aduce bani chiar și din exploatarea unui singur hectar de teren agricol daca planta aleasa este una cu producție cautata pe piața. Investiția intr-o cultura profitabila trebuie sa aiba la baza nu doar suprafața agricola și costurile inițiale, ci și o strategie corecta…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescutin perioada ianuarie-aprilie 2018 atat ca serie bruta, cu 6,8%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 6,3%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea din domeniul…

- Grupul francez Renault a raportat vineri o crestere de 0,2% a afacerilor in primul trimestru al acestui an, fata de primele trei luni ale anului trecut, pana la 13,155 miliarde de euro.Inmatricularile la nivel mondial (autoturisme si vehicule utilitare) ale grupului au inregistrat o crestere…

- Grupul iberic deține opt fabrici in Spania si o retea de peste 150 de magazine in toata lumea. Compania are o cifra de afaceri anuala de peste un miliard de euro si este furnizor oficial al Casei Regale Britanice. Grupul spaniol Porcelanosa, lider mondial în domeniul materialelor exclusiviste…

- Afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au crescut in februarie cu 5%, serie bruta, fata de aceasi luna a anului trecut, ritm incetinit fata de cel din luna precedenta, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In ianuarie,…

- Afacerile din piata carnii ar putea depasi in acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul cresterii consumului, dar si ca urmare a evolutiei semnificative a preturilor, conform unei analize remise AGERPRES . Fata de 2012, cand piata carnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei, business-ul nu…

- Sarbatorile pascale surprind piața carnii in cel mai bun an din 2012 și pana in prezent. Masa de Paște, in care abunda produsele din carne, anunța cel mai bun sezon de vanzari pentru producatori și comercianți din ultimii ani, arata o analiza realizata de KeysFin. Afacerile din piața carnii ar putea…

- Afacerile din piața carnii ar putea depași in acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul creșterii consumului, dar și ca urmare a evoluției semnificative a prețurilor. Fața de 2012, cand piața carnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei,business-ul nu a crescut semnificativ (33,6 miliarde…