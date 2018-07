Saptamana trecuta, Demi Lovato a ajuns de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau in propria locuinta. Potrivit presei de peste hotare, artista ar fi luat o supradoza de droguri si a fost in stare de inconstienta timp de mai multe minute. Demi Lovato, in luna februarie a acestui an Initial, tabloidele au spus ca vedeta ar fi consumat heroina, dupa care informatiile au fost ca i s-ar fi facut rau de la metamfetamita. Chiar daca nu se stie exact ce droguri a consumat Demi Lovato, cert este ca ea se afla in spital de o saptamana si nu poate fi externata, deoarece starea ei de sanatate s-a inrautatit.…