Stare de urgenţă în oraşele albaneze cele mai afectate de cutremurul de marţi Stare de urgenta in orasele albaneze Thumane si la Durres, cele mai grav afectate de cutremurul de marti, soldat cu aproape 30 de morti; 45 de persoane salvate; Creta, zguduita de un cutremur de magnitudinea 6,1



In urma cutremurului de magnitidinea 6,4 de marti, care a avut loc inainte de zori - cel mai puternic seism in aceasta tara din Balcani de mai multe decenii - multe cladiri s-au surpat ca niste castele de carti de joc prinzand victime sub munti de moloz, informeaza Agerpres.



Potrivit unui ultim bilant anuntat de Ministerul albanez al Apararii, 28 de persoane au murit,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

