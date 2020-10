Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kargazstanului, Sooronbai Jeenbekov, a decretat astazi stare de urgenta in capitala Biskek si a ordonat desfasurarea armatei pe strazile orasului, transmite Reuters, citat de agerpres . Masurile, anuntate printr-un comunicat, includ interdictii de circulatie de vineri, ora 20.00, pana pe…

- Presedintele Kargazstanului, Sooronbai Jeenbekov, a decretat vineri starea de urgenta in capitala Biskek si a ordonat desfasurarea armatei pe strazile orasului, transmite Reuters. Masurile anuntate printr-un comunicat includ interdictii de circulatie de vineri, ora 20.00, pana in 21 octombrie, ora…

- Am intrat in posesia Hotararii Comitetului pentru Situații de Urgența! Acestea sunt toate masurile care se aplica, incepand de azi, in Capitala.Actul este semnat de prefectul Bucureștiului, Gheorghe Cojanu. Conform documentului, vor fi interzise... Vezi AICI documentul INTEGRAL - Toate MASURILE de URGENȚA,…

- Localitațile care depașesc 3 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile intra in carantina, anunța Raed Arafat dupa ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Sarbatorile religioase se pot desfașura numai cu localnici, anunța MEDIAFAX.Raed Arafat a anunțat ca toate comitetele…

- Mii de oameni s-au adunat, miercuri dupa-amiaza, in centrul orasului Minsk pentru un nou protest fata de realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza agentia de presa Reuters.Protestul are loc dupa ce Aleksandr Lukasenko a organizat in urma cu cateva ore ceremonia…

- Separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au incalcat duminica un armistitiu cu fortele guvernamentale, omorand un soldat si ranind un altul, a anuntat armata ucraineana, relateaza Reuters. Fortele rebele au deschis focul cu un lansator de grenade asupra trupelor in zona Krasnohorivka,…

- Armata si fortele de securitate de stat din Mexic l-au capturat pe Jose Antonio Yepez, zis El Marro (Ciocanul), lider al unui cartel al drogurilor considerat vinovat de escaladarea violentelor in tara in ultimii ani, au anuntat duminica autoritati mexicane citate de Reuters, potrivit Agerpres. Yepez…

- Hezbollah a desfașurat luni o operațiune împotriva forțelor militare israeliene la granița dintre Liban și Israel, au anunțat surse libaneze citate de Reuters.Armata israeliana a afirmat ca a avut loc un „incident de securitate” la granița cu Libanul iar media din țara a relatat…