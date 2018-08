Oficialii au reinstituit starea de urgenta luna trecuta ordonand evacuarea in masa a locuitorilor din Ambae, dupa ce vulcanul Manaro din centrul insulei a redevenit activ anul trecut, expulzand cenusa.



Jesse Benjamin, director general in cadrul Ministerului pentru Schimbarile Climatice si Dezastre Naturale, a spus ca locuitorii din Ambae au fost evacuati catre insulele invecinate Maewo si Espiritu Santo.



''Nu mai sunt locuitori pe Ambae'', a declarat marti Benjamin pentru publicatia Vanuatu's Daily Post.



Sute de locuitori au preferat sa evacueze Ambae in mod voluntar,…