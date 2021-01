Stiri pe aceeasi tema

- Politia a evacuat o zona din apropierea Capitolului. Protestatarii pro-Trump au trecut mai multe baricade si au intrat in cladirea unde Congresul se intalneste pentru a confirma victoria lui Biden. Politia a dispus evacuarea anexei "Cannon" si a "Bibliotecii Madison" a Congresului SUA, au declarat surse…

- Atmosfera este deosebit de tensionata in Washington DC. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. Poliția este in alerta.

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica vitoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Deși Donald Trump a declarat miercuri ca „nu” va recunoaște „niciodata” infrangerea sa prezidențiala și i-a cerut vicepreședintelui sau Mike Pence sa refuze certificarea victoriei democratului,…

- Doua cladiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor amenintari cu bomba, in timp ce Congresul SUA valideaza rezultatul scrutinului prezidential, afirma surse citate de postul Fox News. Politia a dispus evacuarea anexei "Cannon" si a "Bibliotecii Madison" a Congresului…

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…