Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune prelungirea starii de alerta in Romania cu inca 30 de zile, incepand de miercuri. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de luni hotararea numarul 3, prin care propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei și a masurilor pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul […] Articolul Stare de alerta pentru inca 30 de zile in Romania. Lista restricțiilor care vor ramane in vigoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .