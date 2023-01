Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in cea de a treia saptamana a creșterii numarului cazurilor de infecții respiratorii, dar nu va fi declarata epidemie de gripa pentru ca asta ar implica impunerea unor noi restricții, a anunțat, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a precizat ca va fi instituita „stare de…

