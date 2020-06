Stiri pe aceeasi tema

- Obiectele de valoare, produsele alimentare și banii vor fi intotdeauna in atenția infractorilor, care concep cele mai ingenioase modalitați de a și le insuși. Gradul de risc la care este expusa firma dvs (magazin alimentar, depozit, casa de amanet/schimb valutar etc) depinde de mai mulți factori: Tipul…

- Partidul presedintelui sud-coreean Moon Jae-in a castigat alegerile legislative, cetatenii sustinand astfel raspunsul lui la criza sanitara provocata de Covid-19, informeaza The Guardian potrivit news.ro.Partidul Democrat de centru-stanga al lui Moon si gruparea politica afiliata au castigat…

- ​​Președintele USR, Dan Barna, este invitatul dialogurilor HotNews.ro #deladistanța, joi, de la ora 13.30. Cum s-a schimbat modul de a face politica odata cu criza coronavirusului, ce pot face partidele, exista sau nu colaborare între formațiunile politice, de ce are nevoie acum România,…

- Barbatii dovedesc din ce in ce mai mult ca sunt interesati de moda si de piesele vestimentare pe care le au la dispozitie pentru a-si contura outfituri interesante, iar acest lucru este vizibil in felul in care se imbraca. De exemplu, cei carora le place sa isi puna personalitatea in evidenta cu ajutorul…

- La solicitarea Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, joi, 2 aprilie a.c., ora 16:00, va avea loc o videoconferinta cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti ai institutiilor locale cu privire la situatia…

- POVESTEA UNUI MINISTRU IZBANDA SI PROVOCARE… “E, practic, aruncat intr-un cazan imens, care fierbe si tot fierbe. Si da si pe dinafara! (…) Toata tara arde la propriu, e o haituiala continua, dar macar stim ca avem pus la Ministerul Sanatatii un om impecabil. Sunt convins ca va face exact lucrurile…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri, intr-o sedinta de politica monetara de urgenta, reducerea dobanzii cheie cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5%, la 2%, incepand cu data de 23 martie 2020, informeaza BNR. Este importana aceasta reducere, deoarece dobanda…

- Toate evenimentele importante din sport au fost anulate sau amânate din cauza coronavirusului, iar cele mai multe discuții din acest moment se aduna în jurul Jocurilor Olimpice. Oficialii japonezi au dat nenumarate asigurari ca Olimpiada va avea loc, însa recent Shinzo Abe (prim-ministrul…