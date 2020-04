Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European, care trebuia sa aiba cateva meciuri și la București, nu se va mai ține in 2020. In acest moment nu mai exista vreun campionat mare din Europa, in afara de cel al Turciei, care sa nu fie suspendat. In cadrul EURO2020, acum EURO 2021, Romania ar trebui sa gazduiasca patru meciuri,…

- Avand in vedere instituirea starii de urgenta, pe toata durata acesteia persoanele sunt rugate sa depuna petitiile exclusiv prin mail, pe adresa lt;mailto:petitii avp.rogt; petitii avp.ro, prin posta, la adresa Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucuresti, sau prin fax, la numarul 021 3124921 Avocatul…

- Minele au fost ridicate de specialistii Serviciului Pirotehnic sosiți la fața locului, iar polițiștii fac cercetari in continuare pentru a afla cum au ajuns minele in subsolul cladirii. Alerta cu bomba in centrul Capitalei, pe Calea Victoriei, intr-o cladire aflata in reabilitare, a fost anunțata vineri,…

- Presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu, fost consilier general, afirma, miercuri seara, ca solicitarea Gabrielei Firea ca poluarea din Bucuresti sa fie analizata in CSAT este o recunoastere a faptului ca a fost patru ani ”primar degeaba si politicile tale au fost frectii la picior de lemn”, anunța…

- LSAC București organizeaza LAN Party National Edition, una dintre cele mai mari competitii, destinata tuturor studentilor pasionati de tehnologie si de jocurile video. A 16-a editie a evenimentului cuprinde doua etape ce se vor desfasura in Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii…

- Ediția a 18-a SocialPedia, singura conferința lunara de social media din Romania, are loc pe 10 martie, de la ora 18:30, la Restaurant Monarh din București. Speakerii acestei ediții sunt: Valentin Pintilescu – Development Manager LooLoo Kids & TraLaLa, Marian Ionescu, Mihai Alexandru Hash și Georgiana…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

- Conform noilor masuratori ale audienței radio, Liza și Fereșteanu formeaza duo-ul preferat al tinerilor bucureșteni. Liza și Fereșteanu aduna, in fiecare seara de luni pana joi, cei mai mulți tineri intre 15 și 29 de ani din capitala. De asemenea, aceștia se bucura de cea mai mare creștere de audiența,…