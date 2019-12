”Star Wars: The Rise of Skywalker”, încasări uriașe în prima zi după lansarea în cinematografele nord-americane Mult asteptatul film ”Star Wars: The Rise of Skywalker” a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, potrivit Agerpres. Este al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile.Fanii faimoasei francize stiintifico-fantastice aufost prezenti in numar mare joi seara in salile de cinema pentru a urmari celde-al noualea opus al aventurilor legendarului cavaler Jedi intr-o galaxiefoarte indepartata.In cinematografele din afara Statelor Unite siCanadei, ”Rise of Skywalker” a obtinut incasari suplimentare de 59,1 milioanede dolari, potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

