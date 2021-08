Stiri pe aceeasi tema

- Doar cateva zile au mai ramas pana la festivalul care face ca Arad sa fie Capitala distracției! AOA2021 inseamna energie buna, zambete și artiști precum: DJ Shiver, Gojira&Planet H, Outlandish, CTC, Subcarpați, Pascal Junior, Paul K, Baskka și mulții alții. Arad Open Air iși deschide porțile in perioada…

- Muzeul Veteranilor iși deschide porțile pe 24 iulie 2021, este un proiect ambițios și a fost amenajat in aer liber, pe generoasa suprafața a curții Centrului de Recuperare și Refacere pentru Veterani, de la Manastirea Dealu , un nou proiect al Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati…

- Gica Hagi a dat lovitura cu hotelul Iaki. Fostul fotbalist al naționalei Romaniei a ajuns sa caștige sume imense datorita afacerii sale. Gica Hagi face o gramada de bani la Iaki. Ce prețuri uriașe exista in aceasta vara la hotelul ‘Regelui’ Hotelul pe care Gica Hagi il are pe litoralul Marii Negre este…

- Reprezentanții Ford Romania au prezentat astazi, intr-o conferința de presa, mai multe detalii privind lansarea comerciala a modelului electric Mustang Mach-E pe piața locala. Tot astazi a fost dat startul pentru precomenzi in Romania. Distribuția noului Mustang Mach-E se realizeaza prin intermediul…

- Pana la 1 iulie, toate baile din Ungaria isi pot deschide portile – a declarat marti Imre Kovacsics, vicepresedintele Asociatiei Bailor din Ungaria pe canalul public de televiziune de stiri M1. Imre Kovacsics a precizat ca subventia salariala de 50% primita de la guvern a contribuit si ea la pastrarea…

- Persoanele complet vaccinate anti-COVID-19 care viziteaza parcurile tematice detinute de Walt Disney Co in Statele Unite nu vor trebui sa poarte masti sanitare in majoritatea spatiilor incepand de marti, a anuntat compania, in contextul scaderii numarului de cazuri de coronavirus la nivelul intregii…

- Veste buna de Ziua internaționalului a Copilului. De 1 iunie Camera Deputaților iși deschide larg porțile pentru toți copiii care iși doresc sa vada pe interior Palatul Parlamentului și felul in care se desfașoara procesul legislativ al țarii. Surprizele pentru cei mici vor și in interior și afara…

- Ce sanse sunt ca in Bucuresti sa fie organizat un mare festival in 2021. In acest context, amintim studiul realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) in decembrie 2020. Conform acestei cercetari, 50% dintre romani ar fi participat la spectacole muzicale in aer liber…