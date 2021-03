Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Star Residence Invest se vor lista, vineri, pe piața AeRO la Bursa de Valori București (BVB), conform unui comunicat de presa al operatorului pieței de capital. Aceasta este o societate de tip Real Estate Investment Trust.În decembrie 2020 a derulat o oferta secundara de vânzare…

- Societatea Agroland, care opereaza o rețea de magazine agricole din România, s-a listat la Bursa de Valori București, pe piața AeRO, la aproape noua luni de la momentul listarii primei sale emisiuni de obligațiuni, se arata într-un comunicat al operatorului pieței de capital.Compania…

- Actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor fi listate luni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti si vor fi tranzactionate sub simbolul AG. Potrivit unui anunt al BVB, deschiderea oficiala…

- "Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de…

- Firebyte Games este primul dezvoltator din zona de gaming din Romania care se va lista în perioada urmatoare la Bursa de Valori București pe piața AeRO. Conform unui comunicat de presa al BRK Financial Group, în cadrul plasamentului au fost ordine colectate care au reflectat o rata de suprasubscriere…

- Actiunile societații de securitate cibernetica Safetech Innovations au intrat la tranzacționare pe piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB). Actiunile Safetech Innovations vor fi tranzactionate sub simbolul SAFE.Victor Gânsac,…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca joi, 21 ianuarie, actiunile retailerului de materiale de constructii MAM Bricolaj vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB”, a informat bursa. Actiunile MAM Bricolaj vor fi tranzactionate…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 367 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,23%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 14,57%, desi au fost doar trei sedinte de tranzactionare. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES,…