- La sfarșitul lunii decembrie, Dianna Rotaru a adus pe lume o fetița superba. Invitata in cadrul emisiunii Star Matinal, artista a vorbit despre cum se descurca in rolul de mamica și cum partenerul i-a fost sprijin in fiecare moment.

- ■ acesta a anunțat pe pagina de socializare ca a venit pe lume Anais Maria ■ i-a mulțumit soției pentru ca a adus pe lume o fetița de 3,4 kilograme, frumoasa și sanatoasa ■ cat despre politica, ceva regrete ca a decis sa nu mai candideze și atat ■ Bucuros nevoie mare, viceprimarul Romanului, Radu […]…

- Alice Cavaleru se confrunta cu numeroase provocari in rolul de mama. Soția lui Vladimir Draghia a maruturisit pe rețelele de socializare prin ce trece in aceasta perioada cu micuțele sale, Zora, d e7 ani și Alegra in varsta de un an și jumatate.

- Maluma a publicat pe rețelele de socializare cateva fotografii emoționante cu fetița lui. Artistul este un tatic mandru și radiaza de fericire in preajma micuței lui. Iata ce a postat celebrul cantareț pe pagina de Instagram!

- Ioana Marcu se descurca excelent in rolul de mama! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca iubita lui Ciprian Marica poate face orice activitate insoțita de micuții ei.

- Theo Rose și Anghel Damian sunt parinții unui baiețel in varsta de 10 luni, iar cuplul se gandește deja la al doilea copil. Artista a povestit in emisiunea „Vorbește lumea” cum se descurca cu Sasha, dar și cum a schimbat-o viața de mamica.Invitata la emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, Theo Rose…

- Crina Matei are toate motivele sa radieze de bucurie! Cum se descurca artista in rolul de mamica, dupa ce a infiat o fetița. La inceput, ea a preferat sa țina totul departe de ochii curioșilor, motivand ca fiica ei este prea mica. Iata ce a marturisit de data aceasta, intr-un interviu exclusiv pentru…

- Ela Craciun are trei copii cu varste diferite și spune ca au existat o mulțime de momente dificile, mai ales de cand a devenit mama. Vedeta spune ca ea și soțul ei au invațat cum sa iși imparta treburile in casa, inclusiv atunci cand vine vorba de creșterea copiilor.