Stiri pe aceeasi tema

- Un milionar din Romania ii interzice viitoarei soții sa aiba conturi pe rețelele de socializare. Acesta iși dorește o femeie care sa nu fie cunoscuta in showbizul romanesc, pentru a avea o viața liniștita alaturi de ea. Atenția ei ar trebui sa fie indreptata catre familie și copii, dupa spusele sale.

- Cristina Șișcanu se afla in mijlocul unei perioade sensibile, dupa ce a fost confruntata cu o tradare neașteptata din partea persoanelor apropiate. Vedeta a trecut prin clipe grele, dezvaluind ca experiența tradarii a lasat urme adanci asupra sa. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Viorel Lis nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute persoane publice din Romania. Fostul primar al Capitalei și soția lui Oana formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton. Cum arata Viorel Lis acum 40 de ani. Imagini de colecție cu fostul…

- Viorel Lis, in varsta de 79 de ani, are mari probleme de sanatate de o buna perioada de timp. Cu toate acestea, soția Oana Lis i-a ramas alaturi, ea fiind cea care il ingrijește zi de zi, deși a recunoscut, in repetate randuri, ca nu ii este ușor. Iata ce mesaj emoționant a transmis despre soția sa!

- Farsa „branza regelui” a starnit o mulțime de reacții atat in randul influencerilor care urmau sa promoveze acest produs, dar și randul fanilor. Chiar daca nu a primit pachetul pentru a-i face reclama, Oana Lis a facut cateva comentarii cu privire la acest subiect.

- Oana Lis are mare nevoie de bani pentru tratamentul și analizele soțului ei, Viorel Lis. Ca intr-un ultim gest al disperarii, ea a scos la vanzare, pe conturile sociale, haine, dar și alte obiecte valoroase din casa. Impresionat de devotamentul Oanei, fața de bunul lui prieten, Rica Raducanu o felicita,…

- Oana și Viorel Lis traverseaza o perioada extrem de dificila. Starea de sanatate a fostului edil al Capitalei nu este deloc buna, de ceva timp el necesitand tratament de specialitate, analize și diverse investigații care costa foarte mulți bani. Așadar, soția lui se vede acum nevoita sa vanda obiecte…

- Oana Lis a luat o decizie radicala! Soția lui Viorel Lis depune eforturi uriașe sa iși salveze soțul, astfel ca a decis sa iși vanda lucrurile de valoare din casa ca sa stranga banii necesari. Oana Lis face tot ce poate pentru a-i fi alaturi soțului ei, indfierent de ce este nevoita sa faca pentru acest…