- Flavius Nedelea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Milionarului i se aduc acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și proxenetism, fapte care ar fi avut loc in cluburile pe care le deține. Fostul iubit al Anamariei Prodan are o avere impresionanta, iar totul a inceput in urma…

- Fostul iubit al Anamariei Prodan a fost ridicat de procurorii DIICOT, dupa ce a fost acuzat intr-un dosar de prostituție. Afaceristul deține mai multe localuri de noapte, iar dansatoarele ar fi practicat servicii "discrete" și el ar fi știut de acest lucru. Iata mai multe detalii!

- Anamaria Prodan a reușit din nou sa surprinda pe toata lumea. Joi seara, la VIVA! Influencers Party, impresara s-a afișat la brațul lui Flavius Nedelea, barbatul cu care a avut o relație dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a uimit pe toata lumea joi seara, la VIVA! Influencers…

- La scurt timp dupa ce au dezvaluit public ca formeaza un cuplu, Flavius Nedelea s-ar fi despartit de Iulia Salagean. Contactata de jurnaliștii redacției noastre, Anamaria Prodan a facut, in exclusivitate pentru Playtech Știri, dezvaluiri noi despre fostul sau iubit. Anamaria Prodan, prima reacție dupa…

- Flavius Nedelea este barbatul cu care Anamaria Prodan a avut o scurta relație dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf. Acum, omul de afaceri se iubește cu Iulia, fosta soție a lui Alex Bodi, și a facut primele declarații despre relație.Flavius Nedelea a intrat in atenția presei dupa ce Anamaria Prodan…

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.

- Recent, au aparut zvonuri conform carora Anamaria Prodan s-ar gandi la o posibila impacare cu Laurențiu Reghecampf, dupa divorțul scandalos. In exclusivitate pentru Playtech Știri a raspuns tuturor speculațiilor, fara ezitare! Impresara ne-a dezvaluit daca s-ar mai impaca vreodata cu antrenorul! Deși…