- Un conducator auto din Teaca a urcat la volan deși se afla sub influența alcoolului. Polițiștii l-au depistat la scurt timp, dupa ce o femeie s-a plans ca a fost șicanata de acesta in trafic. Totul s-a intamplat inainte de Craciun, cand o femeie a sesizat la 112 ca, in timp ce conducea un autoturism…

- Incidentul de vanatoare de la Capalna: Polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare din culpa. Un tanar a fost ranit Polițiștii din Alba au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa incidentul produs duminica seara la Capalna. Reamintim faptul ca un tanar de 23 de ani din Sebeș,…

- Tanar din Alba, amenințat de propriul tata. Polițiștii au deschis dosar penal și au emis ordin de protecție Un tanar de 22 de ani din județul Alba a fost amenințat de catre tatal sau, duminica, 12 noiembrie 2023. Polițiștii au deschis dosar penal și au emis ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, la…

- Un barbat de 48 de ani din Sebeș s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal pe numele sau dupa ce și-a amenințat fiul Un barbat de 48 de ani din Sebeș s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal pe numele sau dupa ce și-a amenințat fiul La data de 12 noiembrie 2023, polițiștii din Sebeș au fost…

- Gigi Becali nu scapa de probleme! Latifundiarul din Pipera a avut parte, in urma cu o zi, chiar inaintea partidei dintre FCSB și FC Universitatea Craiova, de un eveniment nefericit. Ei bine, patronul din fotbalul romanesc a fost implicat intr-un accident rutier, iar luni dimineața a ajuns de urgența…

- La data de 27, respectiv 28 septembrie, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 de Politie Ploiesti au fost sesizati de catre doua femei cu privire la faptul ca fiicele lor ar fi fost agresate atat fizic, cat si verbal, de catre educatoarea acestora, in incinta unei gradinite din municipiu.Potrivit IPJ…

- Tanar de 23 de ani, din Garbova, prins baut la volan. Polițiștii au deschis dosar penal Un tanar de 23 de ani din Garbova a fost prins baut la volan, joi, pe o strada din localitate. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, joi, 5 octombrie…