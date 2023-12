Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble spune ca 2023 a fost un an plin de reușite atat pe plan profesional, cat și personal și ca are planuri mari pentru anul care vine. Artista iși va petrece sarbatorile departe de familie, asta pentru ca are programate evenimente atat de Craciun, cat și de Revelion.

- Mihai Traistariu s-a lansat in imobiliare! Cantarețul vrea sa se extinda in domeniul afacerilor și vrea sa dea lovitura. Artistul a facut imprumut bancar de peste 300.000 de euro pentru a da lovitura. Iata ce planuri are Mihai Traistariu in 2024!

- Matei Dima, alias BRomania, a facut marturisiri despre calitațile pe care trebuie sa le aiba cea care ii va sta alaturi. Actorul a vorbit despre fostele relații, ce nu a funcționat, dar și despre sfatul pe care l-a primit de la mama.

- Mihai Traistariu s-a supra pe Dumnezeu. Timp de o luna artistul a rupt legatura cu credința. Cantarețul a precizat, in exlusivitate pentru Antena Stars, care a fost motivul pentru care a luat aceasta decizie. Iata ce dezvaluiri a facut!

- Cosmin Natanticu vorbește despre emoțiile create de parinți in copilarie și spune cum ar vrea sa iși creasca proprii copii. Comediantul ne-a dezvaluit care era cea mai mare teama a celor care i-au dat viața și la ce trebuia el, ca și copil sa fie foarte atent.

- Adriana Bahmuțeanu prefera sa spuna tot timpul lucrurilor pe nume și iata ca așa a facut și de data aceasta. De ce considera vedeta ca fiul ei cel mare, Maximus, nu este momentan pregatit sa ia permisul de conducere. Ce a marturisit bruneta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Nicu Paleru și-a marturisit sentimentele fața de Emilia Ghinescu. Totul s-a intamplat in urma cu mai mulți ani, iar cei doi au preferat sa ramana prieteni, fara sa existe o conexiune intre ei. Ba mai mult, artista și-a promis ca nu va fi niciodata indragostita de un coleg de breasla.