- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 37 de ani din Sebeș: Și-a agresat iubita in propria ei locuința Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 37 de ani din Sebeș: Și-a agresat iubita in locuința proprie La data de 4 decembrie 2023, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata…

- Arestat preventiv 30 de zile pentru savarșirea infracțiunilor de amenințare și incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protecție La data de 21 noiembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea…

- Un barbat de 48 de ani din Sebeș s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal pe numele sau dupa ce și-a amenințat fiul Un barbat de 48 de ani din Sebeș s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal pe numele sau dupa ce și-a amenințat fiul La data de 12 noiembrie 2023, polițiștii din Sebeș au fost…

- Comunicat IPJ Arad.Polițiștii din Vladimirescu cerceteaza un barbat de 48 de ani, din Arad, care, la data de 8 noiembrie a.c., ar fi incalcat prevederile... The post Barbat din Vladimirescu reținut de poliție. Acesta a incalcat un ordin emis impotriva sa appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Alice Peneaca se pregatește de un eveniment important in viața ei și a lui Dragoș Calimente! Vedeta din showbiz-ul romanesc a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre petrecerea de botez a fiicei sale. Alice Peneaca a marturisit ce…

- La data de 07 octombrie 2023, ora 12.58, Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o tanara, in varsta de 19 ani, cu privire la faptul ca in data de 06 octombrie 2023, in jurul orei 22.00, in timp ce se afla la domiciliu, soțul ei a agresat-o și a amenințat-o. […] Articolul…

- O tanara in varsta de 20 de ani din Radauti, județul Suceava, a chemat Politia si a obtinut un ordin de restrictie impotriva mamei sale. Scandalului dintre cele doua a pornit, cat se poate de ciudat, de la alegerea sentimentala a fetei.