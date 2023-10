Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, mai exact pe data de 1 octombrie 2023, Costin Gheorghe și iubita lui, Maria Cușu, și-au spus marele „DA” in fața lui Dumnezeu. Fratele Elenei Gheorhe a facut acum primele declarații despre nunta cu aleasa inimii lui. Iata ce marturisiri a facut fratele artistei!

- Horia Moculescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce fiica lui a ajuns de urgența la spital. Cum se simte in aceste momente Nidia Moculescu și ce a pațit, de fapt.

- Recent, Andreea Antonescu și Catalin Bordea au fost surprinși impreuna și mulți s-au grabit sa spuna ca cei doi ar forma un cuplu. Acum, artista a facut primele declarațiii despre aceste zvonuri.“Nu trebuie sa fie nicio reacție. Atata vreme cat sunt scornite și nascocite niște materiale de genul acesta,…

- In urma cu doar cateva zile, clipul video in care Mariana Ionescu Capitanescu și-a certat fiul, pe TikTok, a devenit viral. Ulterior, tanarul i-a oferit un raspuns mamei sale, tot prin intermediul platformei de socializare. Totul a pornit dupa ce artista de muzica populara s-a aratat nemulțumita de…

- Cristina Vasiu s-a casatorit cu alesul inimii ei, Catalin Stoica. Cei doi indragostiți s-au logodit in urma cu aproximativ trei luni, iar astazi au facut pasul cel mare și au devenit oficial soț și soție. Inainte de a spune marele DA, cei doi au facut cateva declarații in direct, la Antena Stars.

- Catalin Bordea este implicat intr-o noua relație? Se pare ca fosta soție, Livia nu a mai așteptat și și-a gasit alinare in brațele lui Spike, la fel a facut și comediantul? De curand, a fost vazut avand la braț o domnișoara, dar nu a oferit prea multe detalii.

- Nicolae Guța a facut declarații controversate dupa ce fiul lui, Nicu Guța, ar fi fost prins la volan, sub influența substanțelor interzise. Prin intermediul unei intervenții telefonice la Antena Stars, in emisiunea Star Magazin, prezentata de Madalina Balan, manelistul a vorbit despre acest incident.

- Florentin Petre, in varsta de 47 de ani, a divorțat in urma cu un an de soție, iar de atunci, aceasta a facut declarații care l-au deranjat pe fostul fotbalist, astfel ca acesta a ținut sa puna punct speculațiilor. Fostul capitan al celor de la Dinamo și jucator cu 50 de meciuri in tricoul lui CSKA…