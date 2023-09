Stiri pe aceeasi tema

- Nu are inca un nume, insa primul loc cu care a facut cunoștința este un cort, amplasat pe drumul principal din satul Asni. S-a nascut cu doar citeva minute inainte de cutremurul devastator, care a lovit Marocul, in noaptea de vineri spre simbata, transmite Noi.md cu referire la stirileprotv.ro. {{701993}}Deși…

- Claudia Shik a nascut astazi, dupa ce a adus pe lume un baiețel. Artista și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodata, iar cantareața a postat și prima imagine cu fiul ei, pentru care a ales un nume special.

- Raluca Dragoi a devenit mama astazi, dupa ce a adus pe lume o fetița. Artista aștepta cu nerabdare momentul in care iși va cunoaște fetița și a postat prima imagine alaturi de micuța și tatal ei. Ipostazele induioșatoare in care s-au afișat.

- O femeie de 41 de ani din Otopeni, judetul Ilfov, suspectata ca a nascut la domiciliu si a ars bebelusul in soba, a fost arestata preventiv. Ea este cercetata pentru violenta in familie sub forma omorului. Politistii au fost sesizati de reprezentantii spitalului unde a fost transportata femeia.

- Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan urmeaza sa devina parinți pentru a treia oara, insa casnicia lor nu a fost mereu presarata cu momente frumoase. Cantareața a vorbit despre situațiile tensionate din familia lor.In cadrul ediției de astazi „Teo Show”, difuzata la 23:00, la Kanal D, Georgiana Lobonț…

- A avut șansa de a fi fiica unuia dintre cei mai cunoscuți cantareți din showbiz-ul romanesc, dar nu s-a considerat niciodata o norocoasa, din acest punct de vedere, din contra. De ce nu voia Karmen sa fie asociata cu numele de scena al tatalui sau, Adrian Minune. Solista, mai sincera ca oricand. Karmen…

- Un nou-nascut de numai trei zile aflat in stare grava a fost salvat, miercuri, in urma unei interventii rapide a elicopterului SMURD din Galati. ‘Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru…

