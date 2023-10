Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a absolvit cursurile Facultații de Psihologie și profeseaza, atat cat ii permite timpul, caci singura are grija de Viorel Lis, care are probleme de sanatate. In paralel, ea susține și cursuri de dezvoltare, care dureaza timp de o luna. Soția lui Viorel Lis incepe pe 17 octombrie un curs de…

- Chefi la cuțite 2023. Cei trei maeștri ai gastronomiei și-au ascuțit cuțitele, și-au pregatit cloșurile și lanseaza invitația acestei toamne, din 2 septembrie, la Antena 1: „Hai la masa, Romania!”, la un nou sezon Chefi la cuțite cu concurenți surprinzatori, invitați neașteptați și bucate alese.Din…

- Un barbat de 40 din judetul Vrancea si-a injunghiat mortal sotia, miercuri seara, dupa care s-a ranit la gat, el fiind preluat de un echipaj medical in stare grava. Primele informatii arata ca fapta a avut loc in urma unui conflict spontan in familie, insa politistii si procurorul fac cercetari pentru…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din Romania vor putea obține ajutoare de maximum 500.000 de lei fiecare, prin noile programe Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023, modificate de Ministerul Economiei fața de anii trecuți, conform unor proiecte de procedura publicate miercuri.

- Romania se afla, in prezent, la cel mai ridicat nivel de securitate nationala cunoscut pana acum si se bucura de o reputatie foarte buna in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-un interviu acordat redactorului RRA, Ruxandra Sararu. El a precizat…

- Formeaza una dintre cele mai frumoase familii din lumea mondena din Romania. Deși ii cunoaște o țara intreaga, puțini le știu povestea de iubire. Cum s-au cunoscut Horia Brenciu și Alice Dumitrescu, dupa cați ani au devenit un cuplu și ce diferența de varsta este intre cei doi parteneri. Foto Cum s-au…

- Mihai Rait este cunoscut publicului larg sub numele de Dorel din Las Fierbinți, serialul fenomen de la PRO TV. Daca pe el in cunoaște toata lumea, puțini sunt cei care știu mai multe detalii despre soția sa, Ana Maria. Iata cum s-au cunoscut și ce diferența de varsta este intre cei doi parteneri. Ce…

- Pitbull Atodiresei și soția lui sunt impreuna de mai mulți ani, iar luptatorul spune ca partenera lui i-a fost mereu alaturi. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul sportului, iar despre Oana, Pitbull Atodiresei are doar cuvinte de lauda.