Batran de 87 de ani, jefuit in plina strada!

Un varstnic de 87 de ani, din Abrud a fost jefuit in plina strada. Asa cum era de asteptat, batranul a sesizat Politia. In urma cercetarilor efectuate, politistii au identificat, in scurt timp, un barbat de 53 de ani, din Abrud, ca persoana banuita de savarsirea fapteiOficial de la IPJ Alba La data de 2 octombrie… [citeste mai departe]