Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a afirmat, vineri, ca politicienii au obligatia sa lupte in continuare ca Romania sa intre in spatiul Schengen, adaugand ca exista totodata obligatia ca membrii coalitiei de guvernare sa arate romanilor ca aceasta va reusi pana la capat. „Astazi, de Ziua Nationala…

- VIDEO - Ambasadorul Germaniei: 'Romania a devenit a doua mea casa și are multe de oferit prin traditiile sale'Ambasadorul Germaniei in Romania, Dr. Peer Gebauer, a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei, in care afirma ca Romania a devenit a doua sa casa si ca tara noastra are multe de oferit…

- Se numara printre persoanele care au pus Romania pe harta lumii. Este unul dintre cei mai buni coregrafi din țara și a caștigat zeci de concursuri la nivel internațional. In zi de sarbatoare, Mihai Petre vorbește, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre sacrificiile facute in numele performanței.

- In urma cu doua zile, sicriul cu trupul neinsuflețit al Ronei Hartner a ajuns in Romania. Regretata actrița va fi condusa pe ultimul drum vineri, 1 decembrie 2023, chiar de Ziua Naționala. Ceremonia de inmormantare are loc la Cimitirul Bellu Catolic din București. Primele imagini de la fața locului.…

- Ai visat vreodata sa mergi și tu in vizita in satul lui Moș Craciun din Laponia, in apropiere de Cercul Polar? Cand erai copil, sigur ți-ai dorit asta. Ai ocazia sa-ți faci visul sa devina realitate. Moș Craciun are reședința și in Romania, iar locul de aici este pur și simplu de poveste. Totul e […]…

- Janni Alexandridis a luat o decizie importanta! Deși are o cariera de succes in Germania, caștigatorul Chefi la cuțite a fost copleșit de iubirea și aprecierea fanilor, astfel ca a decis sa nu mai plece de aici. Tanarul de 24 de ani va ramane in Romania, dupa cu chiar el a declarat in exclusivitate!

- Șerban Huidu și Mihai Gainușa au lucrat impreuna pentru „Cronica Cacotașilor”, unul dintre cele mai longevive proiecte de televiziune din Romania, insa nu iși mai vorbesc de aproape 10 ani. Producatorul show-ului de la Prima TV a incercat sa reia legatura cu fostul sau coleg.Șerban Huidu și Mihai Gainușa…

- Campania naționala de curațenie "Let's Do It, Romania!", in care voluntari din toata țara se implica in campanii de ecologizare, in același timp, a avut loc și anul acesta la Suceava.Sambata dimineața, sute de voluntari s-au adunat in centrul municipiului reședința de județ, pentru ...