Stiri pe aceeasi tema

- Viața personala a Olgai Tudorache a fost mereu un subiect bine ascuns de ochii presei de catre regretata actrița. Se știe, insa, ca Marea doamna a teatrului romanesc a trait o frumoasa, dar și trista, poveste de dragoste cu unul dintre cei mai frumoși artiști pe care i-a avut Romania. A fost inșelata,…

- O mai tii minte pe Anamaria Ferentz din trupa Demmo? Facea furori in anii 2000. In ciuda faptului ca a parasit Romania in urma acum mulți ani vedeta inca este cunoscuta in țara, insa puțini dintre romani știu ce face acum in SUA. Cu cine se iubeste acum in America. O mai ții minte pe […] The post O…

- Eugen Apjok (51 de ani), selecționerul naționalei de rugby, cere mai multe teste impotriva naționalelor de prim rang. Romania a parasit Cupa Mondiala de rugby cu infrangeri pe linie, inclusiv cea mai drastica din istoria participarilor, un 0-84 impotriva Scoției. Selecționerul Eugen Apjok crede ca…

- Iți este dor de cateva informații interesante despre cazinourile din toata lumea? Multe lucruri au avut loc in timpul sesiunilor de pariuri care au avut loc in toata lumea, pentru o perioada foarte lunga de timp. Este mai mult decat evident ca printre toate acțiunile de gambling, se numara și cateva…

- Marius Elisei iubește din nou și a simțit nevoia ca toata lumea sa știe! Cu doar cateva minute in urma, fostul soț al Oanei Roman a facut publica prima imagine in care a prezentat-o pe femeia alaturi de care traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Cu ce se ocupa noua lui cucerire! Femeia…

- Vedeta anilor 90 in materie de deserturi era cu siguranța tortul Padurea Neagra. Multe persoane asociaza gustul acestui tort cu gustul copilariei. Iata ce trebuie sa faci! Rețeta tort Padurea Neagra Foarte multe persoane se intreaba cum pot realiza acest tort. Din fericire, bucatarii vin in ajutorul…

- Lumea justiției din Romania este in stare de șoc, dupa ce o judecatoare de doar 32 de ani a fost gasita moarta in propria locuința. Polițiștii au dechis dosar pentru moarte suspecta și incearca sa vada cum s-a intamplat tragedia.Polițiștii au fost alertați chiar de catre colegii judecatoarei, dupa…