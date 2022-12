Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 10 a emisiunii Stand-Up Revolution de pe 2 decembrie 2022, jurații Costel, Vio Teo, Dan Badea și Maria Popovici au ras cu hohote la glumele concurenților care s-au duelat sa ajunga in semifinala emisiunii. Afla din randurile de mai jos cum a decurs a doua ediție de bootcamp.

- Daria Jane, vloggerita transgender, vine la „Stand-Up Revolution” alaturi de Marian Dragulescu și Vlad Craioveanu. Cum arata tanara inainte sa se transforme in femeie. Cristi Popesco va deschide cel mai nou episod „Stand-Up Revolution”, maine seara, de la 22:30, la Antena 1, cu o mulțime de glume atat…

- Noul episod de audiții Stand-Up Revolution va fi deschis de Andrei Ciobanu, care va urca pe scena show-ului in calitate de invitat special. Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea au fost surprinși atat de glumele comediantului, cat și de darurile c

- In ediția 5 a emisiunii Stand-Up Revolution de pe 28 octombrie 2022, jurații Costel, Vio Teo, Dan Badea și Maria Popovici au ras cu hohote, au avut parte de fete draguțe, povești de cuplu și baieți care au adus de acasa glumele cele mai bune.

- Diseara, de la 20:30, Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea vor avea parte de multe surprize in cea mai noua editie „Stand-Up Revolution”. Doi dintre concurenți au venit la auditii, deși, nu au mai facut niciodata glume in fața unui public si i-au impresionat pe jurati. In varsta de 33 de ani,…

- In ediția de Stand-Up Revolution de pe 14 octombrie 2022, jurații Costel, Vio Teo, Dan Badea și Maria Popovici au ras pe cinste, au avut parte de surprize și au primit noi membri in echipele lor.

- Au mai ramas doar cateva zile pana la prima ediție a show-ului „Stand-Up Revolution”, sezonul 2. Jurații au inceput sa iși faca strategii pentru concurs. Cel de-al doilea sezon „Stand-Up Revolution”, ce va avea premiera vineri, de la 21:30, la Antena 1, vine cu o multime de surprize, inclusiv la masa…

- Maria Popovici se alatura mesei juriului Stand-Up Revolution, iar prezența ei a fost o surpriza totala pana in ultima clipa pentru Teo, Vio, Costel și Dan Badea. In plus, sezonul doi al emisiunii mai vine cu o noutate: jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic…