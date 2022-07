Stiri pe aceeasi tema

- Mahmoud Chaher a venit din Siria in Romania in urma cu cațiva ani și pare ca s-a intergrat foarte bine in peisajul autohton. Ce asemanari, dar și diferențe a gasit intre cele doua țari.

- Stuart Kennedy a venit la audiții cu dorința de a scapa de frica de scena și nimic nu anunța ce a urmat. Dupa doar cateva glume, pupitrul juriului s-a inverzit și comedianții l-au urmarit pe concurent ca la spectacol.

- Hector Ayala a venit la Stand-up Revolution și a facut show. Dupa un inceput timid, platoul s-a umplut rapid de energia lui debordanta și ce s-a intamplat pana la final, i-a facut pe toți sa se ridice de pe scaune.

- In ediția 4, Dan Badea, care e și juratul grupului, este invitatul special din aceasta seara. El e aici sa ii incante pe toți cu un numar de stand-up de senzație, menit sa starneasca hohote de ras.

- Vio Dragu nu doar ca are o cariera frumoasa și reușește sa atraga pe toata lumea cu umorul sau, dar are și familia la care a visat mereu. Iata cine e și cum arata Andreea, soția lui și cea cu care are doi copii.

- Cea de-a doua ediție a singurei emisiuni de stand-up din Romania s-a vazut ieri seara la Antena 1. Telespectatorii au urmarit in numar foarte mare emisiunea Stand-up Revolution, aceasta impunandu-se ca lider de audienta la nivelul publicului comercial, dar și la nivelul intregului public urban. Peste…

- Alexandru Banciu, concurentul in varsta de 33 ani, a povestit ca și-a inceput cariera de stand-upper in urma cu mai mult timp. El chiar a deschis de cateva ori show-urile de stand-up ale lui Tep, Vio și Costel.

- „Stand-up Revolution”, emisiunea așteptata de toți iubitorii de stand-up, intra in grila Antena 1 de luna aceasta. Teo, Vio, Costel și Dan Badea ii așteapta pe telespectatori la un nou show plin de umor. Prima emisiune televizata de stand-up din Romania iși face debutul in grila Antenei 1 in aceasta…