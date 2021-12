Stancovici: Suntem pe harta spitalelor importante din țară! REȘIȚA – Spitalul Județean de Urgența din Reșița a fost nominalizat de doua ori la premiile Romanian Healthcare Awards, juriul fiind compus din 31 de oameni din 10 țari! Aseara, 10 decembrie, a avut loc Romanian Healthcare Awards, prima și cea mai ampla competiție cu juriu internațional dedicata spitalelor din Romania, eveniment de recunoaștere a inovației și a excelenței din domeniul sanatații, care si-a propus sa identifice și sa aprecieze exemplele de buna practica din sistemul medical romanesc, reușitele individuale și de echipa. Cele 7 categorii premiate au fost: medicul anului, echipa de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

