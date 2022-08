Selecționata Under 16 a Romaniei a incheiat stagiul de pregatire din aceasta luna (1-7 august) cu un al doilea meci amical, la Centrul Național de Fotbal Buftea, impotriva Bulgariei. Jucatorii nascuți in 2007, coordonați de selecționerul Victor Ene, s-au impus in primul joc cu scorul de 4-0. Golurile au fost inscrise de Petculescu (2, 50), Stoian (14), Ilie (59). Și au reușit același lucru și in al doilea duel amical, cand scorul a fost 2-0 datorita reușitelor lui Toma (3) și Popa (54). In stagiul de pregatire de la Centrul Național de Fotbal Buftea, printre jucatorii nascuți in 2007, coordonați…