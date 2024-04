Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Munteanu, managerul operațional al Federației Romane de Fotbal, a fost, azi, invitat la GSP Live și a comentat vestea momentului: plecarea iminenta a lui Cristiano Bergodi de la Rapid. Aseara, Rapid a inregistrat a 4-a infrangere consecutiva din play-off, 0-1 cu Sepsi in Giulești.Cristiano Bergodi…

- Vlad Munteanu, managerul operațional al Federației Romane de Fotbal, ii propune lui Dan Șucu un nume cu greutate pentru banca Rapidului: Mircea Lucescu # Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat avut de „Il Luce” la un club din Romania, chiar la Rapid. Demiterea lui Cristiano Bergodi de pe banca giuleștenilor…

- Edward Iordanescu, selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, a anunțat convocarea a 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie, conform Federației Romane de Fotbal (FRF). Aceste meciuri vor marca debutul echipei naționale in campania de pregatire, dupa ce Romania și-a asigurat calificarea…

- Cluburile din Bundesliga si din 2.Bundesliga vor promova un mesaj impotriva oricarui fel de discriminare in urmatoarea etapa din primele doua ligi valorice din Germania, a anuntat luni Liga Germana de Fotbal (DFL), scrie DPA, potrivit Agerpres. Conform sursei, mesajul va fi "TOGETHER! STOP HATE.…

- Nu e deloc liniște in primele doua ligi din Germania, unde ultrașii continua protestele masive impotriva Ligii Germane de Fotbal. Iar la meciul de Bundesliga dintre Koln și Werder Bremen, ultrașii au oprit jocul dupa ce-au trimis pe gazon mașinuțe teleghidate Protestele continua de aproape doua saptamani…

- Radu Dragușin a fost votat de suporterii echipei naționale a Romaniei drept tricolorul lunii decembrie, in urma sondajului realizat in aplicația Federației Romane de Fotbal (FRF), Fan Arena. In ierahia pe intreg anul 2023, Dragușin și Florinel Coman impart prima poziție. Caștigatorii trofeelor lunare…

- A plecat la Tottenham fundașul central Radu Dragușin, unul dintre jucatorii romani cei mai apreciați jucatori romani din fotbalul italian, clubul Genoa incasand de pe urma transferuilui suma de 25 milioane euro plus alte 5 milionae din bonusuri. Urmatorul roman de export, monitorizat din ce in ce mai…

- Transferul romanului Radu Dragușin de la Genoa la Tottenham a facut furori in presa internaționala, datorita sumei mari pe care a platit-o clubul englez: 30 de milioane de euro. Pana in acest moment, este al doilea cel mai valoros transfer facut in aceasta iarna, dupa cel al brazilianului Vitor Roque…