Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a pierdut la limita, scor 0-1, partida susținuta duminica seara, pe „Arena Naționala“, in fața reprezentativei similare a Germaniei. Disputa a contat pentru etapa a doua din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, gazduite de Qatar . A fost o partida controlata in totalitate…

- FOTO: Romania – Germania 0-1 (0-1), in preliminariile pentru CM | Greu pentru „tricolori” impotriva unei echipe stelare Romania a suferit primul eșec in preliminariile Campionatului Mondial, pe „Național Arena”, impotriva Germaniei. In formula de start a tricolorilor s-a regasit albaulianul Nicolae…

- La ultimul antrenament efectuat sambata seara la Mogoșoaia, selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) a lasat impresia ca pregatește un plan superofensiv și cu Germania. Tanase ar urma sa apara in avanposturi langa Pușcaș. Radoi prepara cinci sau șase schimbari in formula de start fața de meciul cu Macedonia…

- Germania U21 și Olanda U21 au remizat, scor 1-1, intr-un meci din grupa A de la Campionatul European U21, cea din care face parte și Romania U21. Cronica meciului Ungaria U21 - Romania U21 Olanda U21, egala Romaniei din meciul de debut, a deschis scorul imediat dupa pauza, in minutul 48, prin reușita…

- Germania U21 și Olanda U21 au remizat, scor 1-1, intr-un meci din grupa A de la Campionatul European U21, cea din care face parte și Romania U21. Cronica meciului Ungaria U21 - Romania U21 Olanda U21, egala Romaniei din meciul de debut, a deschis scorul imediat dupa pauza, in minutul 48, prin reușita…

- Romania U21 a avut o prestație foarte buna in primul meci de la EURO, 1-1 cu Olanda U21. Romania U21 a fost repartizata in Grupa A la Euro, alaturi de Ungaria, Germania și Olanda. Programul integral de la Campionatul European de tineret Jurnalistul Vlad Nedelea și fotoreporterul Raed Krishan sunt in…

- Selecționerul Macedoniei de Nord, Igor Angelovski (44 de ani), a anunțat lotul pentru primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, care se va desfașura in Qatar. Macedonia de Nord va debuta impotriva Romaniei, pe 25 martie, la București (Arena Naționala). Romania face parte din…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) crede ca Gabriel Tamaș (37 de ani) poate fi o soluție pentru postul de fundaș central in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar, 2022. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile…