Stai pe scaun multe ore pe zi? Asta te poate trimite pe patul de spital

- Oana Zavoranu continua seria dezvaluirilor sincere despre relația cu mama sa. In cadrului podcast-ului in care a fost invitata, vedeta a dezvaluit ce i-a spus Marioara pe patul de spital, inainte de a muri. ”Querida” a declarat ca, nici in ultimul ceas, cea care i-a dat viața nu a vrut sa se impace…

- Cristina Neagu, 32 de ani, s-a operat la genunchiul stang. In ultima perioada a jucat cu mari dureri, avand probleme la cartilaj și menisc. Cristina Neagu a ținut neaparat sa joace in meciul de joi pentru a caștiga și derbyul cu marea rivala din Rm. Valcea, 32-26. Dupa doi ani in care au suferit in…

- Un biciclist a ajuns pe patul de spital dupa ce a fost lovit in plin de un camion. Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 20:00, pe o strada din satul Sarata Galbena din raionul Hincești.

- Alexandru Arșinel (81 de ani), internat la „Matei Balș” cu Covid, a intrat prin telefon in emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV. Actorul a dat asigurari ca se simte bine, potrivit click.ro. In timpul unei discuții despre o piesa de teatru, cu Valentina Fatu și Vasile Muraru in platoul emisiunii, moderatorul…

- Vladuța Lupau le-a oferit fanilor de pe rețelele de socializare detalii legate de starea ei de sanatate, dupa ce ieri s-a internat in spital. Partenera de viața a lui Adi Rus s-a afișat in fața admiratorilor direct de pe patul de spital, iar imaginea postata de celebra cantareața i-a ingrijorat pe internauți.…

- Amna, fosta concurenta de la „Survivor Romania”, a fost infectata cu noul coronavirus. Artista le-a transmis fanilor, primul mesaj de pe patul de spital. „Toata lumea se intreaba de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare. Cred ca v-ați prins și voi ca se intampla ceva nelalocul lui. A venit momentul…

- Statul roman se gandește la generația afectata de pandemie și o sa ofere sprijin economic pentru cei care vor sa aiba parte de educație. In acest sens ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi, 17 martie, un prim set de masuri pe care Guvernul le va implementa pentru sprijinul tinerilor.…

- Unul dintre cei mai apreciați foști concurenți de la Chefi la cuțite trece prin clipe grele, dupa ce mama sa a incetat din viața. Femeia a murit cu zile pe patul de spital, dupa ce medicii au diagnosticat-o cu coronavirus, deși ea nu avea simptome. In plus, fostul concurent acuza ca medicii ar fi furat…