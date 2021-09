Stiri pe aceeasi tema

- Marius Bodea a scris, miercuri, pe Facebook, ca, in ceea ce priveste tronsonul montan al A8, firma spaniola ACCIONA a predat catre CNAIR un studiu de fezabilitate intocmit “in bataie de joc, cu mari lacune“, si ca “este frustrant ca apar atat de multe situatii in care ofertantii sunt neseriosi“. “Am…

- Prestatorul a inaintat livrabilul Studiul de fezabilitate, incadrandu-se in termenul contractual, respectiv data de 09.08.2021. In vederea asigurarii unui nivel ridicat de calitate pentru Studiul de Fezabilitate, care sa corespunda rigorilor de finantare specifice accesarii finantarii din Fonduri Europene…

- Catalin Urtoi a declarat, marti ca sefii CNAIR au formulat mai multe observatii critice privind modul in care a fost realizat studiul de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures – Targu Neamt din cadrul A8, el precizand ca studiul a fost respins de CNAIR din cauza documentatiei incomplete. Studiul de fezabilitate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat prestatorului completarea/revizuirea documentatiei transmise pentru Autostrada Targu Mures - Targu Neamt in cel mai scurt timp posibil, astfel incat finantarea acestui obiectiv din fonduri europene nerambursabile sa…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a respins studiul de fezabilitate realizat de spaniolii de la Acciona pentru autostrada A8 Targu Mureș – Targu Neamț. Conform comunicatului transmis de CNAIR, prestatorul a livrat la timp Studiul, dar a fost respins ca fiind incomplet.…

- Reprezentanții CN de Administrare a Infrastructurii Rutiere au desemnat caștigatorul contractului “Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Fagaraș”. Deja au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a acestui contract, care…

- Luni, 02.08.2021, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Fagaraș. Ofertantul desemnat caștigator este Asocierea SEARCH CORPORATION SRL (Lider de Asociere)…

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 08.06.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare – Suceava: Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei” in vederea obtinerii…