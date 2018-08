Stadionul Municipal din Campia Turzii a gazduit astazi editia a II-a a turneului de fotbal pentru copii - "Cupa "Remus Filip"!

Stiri pe aceeasi tema

- SAMBATA, 18 AUGUST 2018 Stadionul Municipal “Mihai Adam” ➢ Orele 10.00-16.00 – Campionat de fotbal pentru copii: Cupa ”Remus Filip”, ediția a II-a, CSM Campia Turzii Scena din Parcul Municipal

Joi dupa-amiaza, formatia de liga a IV-a, CSM Campia Turzii, a jucat pe Stadionul Municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii o partida de verificare cu formatia Chimia Turda, aceasta din urma activeaza...

Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, contra celor de la Cetatea Deva, intr-o partida amicala ce se va desfașura pe terenul echipei din Hunedoara.

Chimia Turda, formație care activeaza in liga a V-a, s-a calificat in turul 2 al Cupei Romaniei, faza pe Campia Turzii, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la AS Urca, scor 5-1.

La sfarșitul lunii august se va da startul in ediția 2018-2019 ale ligilor a patra și a cincea, astfel incat formațiile sunt pe ultima suta de metri in ceea ce privește inscrierile in competiție.

- Eugen Trica a evoluat vreme de 5 ani in tricoul roș-albastru al Stelei, intre 1998 și 2003, fiind campion in Ghencea. Antrenorul de 41 de ani, momentan liber de contract, iși deschide astazi o școala de fotbal ce-i poarta numele, in Popești Leordeni. ACS Eugen Trica are doua terenuri de iarba sintetica,…

- Editia inaugurala a turneului de fotbal juvenil "Junior Summer Cupldquo; a inceput astazi, la Constanta.Primele meciuri s au desfasurat pe terenul de rugby "Mihai Nacaldquo;, urmand ca, de la ora 11.00, sa aiba loc si pe terenul de fotbal "Farulldquo;. De altfel, cele doua arene din str. Primaverii…

In penultima etapa editiei 2017-2018, din Liga a IV-a, ultima de pe teren propriu, formatia CSM Campia Turzii a pierdut astazi pe terenul stadionului municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, cu scorul de 0-1(0-1), in fata celor de la Olimpia Gherla.