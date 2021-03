Legislativul statului Rio de Janeiro a votat miercuri pentru schimbarea numelui Stadionului Maracana in Stadionul Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele, informeaza BBC Sports.

Edson Arantes do Nascimento este numele complet al octagenarului fost fotbalist brazilian, in timp ce Rei inseamna rege in limba portugheza.

Guvernatorul de stat din Rio de Janeiro trebuie sa aprobe schimbarea numelui inainte ca acesta sa devina…