- Stadionul modernizat ”Eugen Popescu” din Targoviște incepe sa nu mai fi doar un vis și sa devina realitate in scurt timp. Lucrarile sunt aproape finalizate pe șantierul arenei din centrul municipiului, potrivit unor informații oferite de administrația municipala. „Sunt convins ca ma veți intreba daca…

- Stadionul din centrul orașului va avea in curand un nou gazon, in special in vederea organizarii Campionatului European de Tineret, care se va desfașura la vara pe patru stadioane din țara, printre care și Cluj Arena. Este pentru prima data cand gazonul va fi schimbat integral din bani publici.

- Primarul municipiului Targoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat ca Stadionul “Eugen Popescu” din orașul-reședința al județului Dambovița este renovat in proporție de 90%. Cu toate acestea, edilul spune ca nu maid a niciun termen pentru inaugurarea noului stadion pe care trebuie sa-și dispute partidele…

- Lucrarile la stadionul “Eugen Popescu” din Targoviște se apropie de final. Potrivit autoritaților, arena este reconstruita in proporție de peste 90%. Singurele lucrari mai importante ar mai fi turnarea stratului 2 al parcarii de peste 10.000 metri patrați plus pista de tartan, lucrare care depinde ceva…

- RAADPFL vrea mai mulți bani pentru lucrarile pe care le face. Regia primariei care are in grija domeniul public al Craiovei, creste tarifele pentru lucrarile pe care le presteaza. Cheltuieli cu tunderea ierbii, plantarea florilor, taierea copacilor, udarea spatiilor verzi, hranirea animalelor de la…

- Muncitorii sunt pe șantierul din Brașov și au pornit proiectul de execuție pentru sala ce va avea 10.075 de locuri. Valoarea investitiei este de 356,7 milioane de lei, termenul de execuție fiind 2026 Stadionul "Municipal" Brașov din cartierul Bartolomeu a disparut de ani buni. Construita in 1975, arena…