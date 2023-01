Stadionul din Alexandria, povestea șantierului întârziat ani la rând – Când va fi gata Statul face in Teleorman un stadion cu facilitați de Liga 1, dar cu unul dintre cele mai mari costuri din Romania, dupa Arena Naționala. Povestea stadionului dateaza de ani buni, de pe vremea cand primarul Victor Dragușin se mandrea, intr-un scris cu majuscule, ca stadionul de la Alexandria e „Promis de Liviu DRAGNEA, realizat de echipa Liviu DRAGNEA”. Au trecut in jur de 5 ani de la laudațio facut de Dragușin acestui „Dumnezeu” al județului, care nu a lasat nimic vizibil in urma lui, in afara de o politica a jafului banului public. Revenind la arena, pe 15 februarie 2019, Compania Naționala de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

