- In contextul conflictului armat de la granita, au existat situatii in care atacuri cibernetice au lovit inclusiv in Romania ca o tinta colaterala, a declarat marti Florin Pana, expert in cadrul Centrului National Cyberint din Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Alarma cu bomba la Sighetul Marmației! Serviciul Roman de Informații este in stare de alerta. Totul se intampla la Poliția de Frontiera, la podul istoric ce face legatura intre Romania și Ucraina. Traficul este blocat in toata zona in aceste momente. Primele informații arata ca totul a pornit de la…

- Atacurile cibernetice reprezinta in momentul actual cea mai importanta amenintare la adresa securitatii nationale si a cetateanului, a declarat ieri presedintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, Cristian…

- La sedinta comisiei SRI a participat, miercuri, directorul Centrului National Cyberint – Serviciul Roman de Informatii, Anton Rog. Presedintele comisiei pentru controlul SRI, Cristian Chirtes a afirmat, la final, ca au avut o dezbatere despre atacurile cibernetice care au vizat Romania in ultima perioada…

- Toate serviciile relevante de informatii din Rusia, respectiv FSB, GRU si SVR, incearca sa fie prezente in Romania, pe partea de spionaj cibernetic, a afirmat, marti, directorul general al Centrului National Cyberint, SRI, Anton Mugurel Rog, intr-o conferinta de specialitate. „Noi aveam date tehnice…

- Serviciul Roman de Informatii avertizeaza asupra unor posibile atacuri de tip ransomware la scara larga, prin utilizarea unor adrese de mail apartinand unor institutii din Romania. Asadar, tara noastra ar fi tinta unei campanii in masa de atacuri cibernetice. Atacuri de tip ransomware „La nivelul Centrului…

- ​Grupul de hackeri pro-Rusia Killnet a revendicat vineri seara, 29 aprilie, al șaselea atac asupra site-urilor romanești in aceeași zi. Vizat a fost site-ul Partidului Social Democrat (PSD), care a fost indisponibil aproximativ 15 minute, potrivit unui comunicat al partidului condus de Marcel Ciolacu,…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 26 martie, de ziua Serviciului Roman de Informații (SRI), ca „reputația de care va bucurați astazi in randul partenerilor, colaboratorilor și beneficiarilor este rezultatul unui management eficient și al profesionalismului celor care lucreaza” in cadrul…