- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a anunțat ca va demisiona dupa ce protestatarii au luat cu asalt reședința sa oficiala și au incendiat casa premierului, potrivit BBC. Sute de mii de oameni au protestat in capitala Colombo, cerand demisia lui Rajapaksa din cauza proastei gestiuni economice.…

