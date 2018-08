SRI - Exerciţiu antitero al ''şoimilor aerului'' într-un avion aflat zbor Serviciul Roman de Informatii (SRI) a organizat, marti, un exercitiu nocturn in cadrul caruia s-a simulat un atac terorist intr-un avion aflat in zbor si neutralizarea atacatorilor de catre ''soimii aerului'' - echipa de securitate de la bordul aeronavei. "In scenariile de astazi am avut mai multi atacatori in cascada, cu misiuni diferite, care fie au incercat sa detoneze niste dispozitive explozive, fie au incercat sa atace pasageri. Ei au fost neutralizati. In final, au rezultat trei morti si trei raniti, insa niciunul dintre pasageri nu s-a regasit printre acestia. 'Soimii'… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, considera ca recenta descoperire a unor noi protocoale intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii reprezinta "o tema falsa", cu rolul de a manipula opinia publica si a destabiliza Ministerul Public. "Ce putem observa acum este o noua actiune…

- Serviciul Roman de Informatii a reactionat dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca in aprilie 2017 in Romania au venit patru straini pentru a-l asasina. SRI a precizat ca nu are atributii „legale“ privind paza si protectia demnitarilor.

- Lista protocoalelor: - Protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii si Banca Nationala a Romaniei in problematica prevenirii si combaterii terorismului, strict secret, incheiat in 2006; - Protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii si Banca Nationala a Romaniei…

- Un cetatean irakian, aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost inlaturat de pe teritoriul Romaniei, a anuntat, joi, Serviciul Roman de Informatii (SRI). "Astazi, 2...

- S-a strecurat afara din cusca in care era inchis in cala de bagaje a unui avion de pasageri si a declansat activarea usii compartimentului de bagaje, provocand panica printre membrii echipajului. Este vorba despre un caine a carui “isprava” la bordul unui avion de pasageri aflat in zbor intre Sankt…

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…

- Cetateni chinezi au contactat un membru conservator al parlamentului german de mai multe ori in vara lui 2016, oferindu-i bani in schimbul expertizei sale si a unor informatii din interior, a relatat vineri cotidianul Sueddeutsche Zeitung, potrivit Reuters, preluata de agerpres. Cotidianul…

- Doi piloți ruși au fost concediați pentru ca au incercat sa urce in stare de ebrietate la manetele unui avion operat de compania de stat Aeroflot.Aceștia au picat testul de alcoolemie in timp ce se pregateau sa efectueze un zbor de 4.