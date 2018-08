SRI condamnă orice încercare de atragere a instituţiei în dispute politice SRI condamna orice incercare de atragere a institutiei in dispute politice Directorul SRI, Eduard Hellvig. Foto: SRI Serviciul Român de Informatii a anuntat astazi ca directorul SRI, Eduard Hellvig, a avut o convorbire telefonica cu premierul Viorica Dancila, în cadrul careia i-a reamintit premierului ca toate datele si informatiile detinute de SRI au fost transmise operativ structurilor Ministerului de Interne, inclusiv Directiei Generale Management Operational în cadrul careia serviciul are desemnat un reprezentant. SRI condamna ferm orice încercare de atragere… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

