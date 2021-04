Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran rus (RDIF) a declarat ca este putin probabil ca vaccinul Sputnik V impotriva COVID-19 sa primeasca aprobarea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) in viitorul apropiat, relateaza sambata dpa. EMA a initiat la inceputul lunii martie evaluarea vaccinului rusesc Sputnik V in vederea…

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, a declarat vineri ca ar putea fi in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru achiziționarea de doze din vaccinul impotriva COVID Sputnik V, transmite Reuters . „Pot sa ma gandesc la situația in care incheiem contracte – și o facem rapid”,…

- BRUXELLES, 19 mart – Sputnik, Daniela Poroviț. Sprijin total pentru acceptarea vaccinului rusesc Sputnik V in UE: mai mulți politicieni germani au solicitat accelerarea aprobarii acestuia in Europa. ''Este important sa acceleram procedurile de aprobare, mai ales in cazul Sputnik'', a declarat…

- ”Sunt multe regiuni din Italia care sunt entuziasmate la ideea de a primi vaccinul Sputnik, pe care vor de asemenea sa il produca”, a spus Kirill Dmitriev, CEO al fondului suveran al Rusiei, dupa ce țara a ajuns la un acord pentru a produce serul in Italia, pe fondul unor discutii suplimentare cu Germania…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (AEM) a anunțat joi ca a inceput examinarea vaccinul rusesc Sputnik V. Etapa este una importanta, intrucat se va decide daca serul va fi autorizat oficial in Uniunea Europeana, transmite AFP, citata de Agerpres . Agenția a indicat ca vor fi evaluate datele pe masura…

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor fi suspendate…

