Spunem ADIO măsurilor de relaxare? Premierul Orban aruncă în aer speranțele românilor Premierul Orban atrage atenția ca deși este o așteptare lunga pentru romani, o noua etapa de relaxare va putea exista dupa aceasta data doar daca vom avea “un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate”, iar acest lucru nu se intampla in acest moment, pentru ca Romania are un numar de imbolnaviri constant mare. “Etapa de relaxare vine numai in conditiile in care se inregistreaza un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate. Deocamdata, vedem ca, desi masurile de relaxare pe care le-am luat au fost prudente, relaxarea a fost facuta pe baza evaluarilor de riscepidemiologic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

