Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila a facut precizari despre folosirea certificatului verde la locul de munca.Alexandru Rafila sustine ca proiectul prin care se impune certificatul verde la locul de munca genereaza inechitati intre diferite categorii de persoane. "Stiti care este problema Este un proiect…

- In Romania, ca și in alte state europene, munca pe timpul nopții are anumite beneficii, sau ar trebui sa aiba beneficii din partea statului. Conform legislației din Codul Muncii angajații care presteaza acest gen de munca au parte de cel puțin doua din beneficiile stipulate de legislația in vigoare.…

- In Romania sunt disponibile peste 26.000 de locuri de munca prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale. In Timiș sunt 961 de locuri de munca vacante. Doritorii pot opta și pentru unul din campania…

- Depistarea muncii subdeclarate va fi sanctionata cu sume cuprinse intre 8.000 si 10.000 de lei pentru fiecare salariat, potrivit modificarilor aduse Codului Muncii aprobate luni de Guvern, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la finalul sedintei Executivului. „Masura majorarii salariului brut…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca. Informația a fost publicata de ANSA, care citeaza surse guvernamentale. Italia devine, astfel, prima țara din Europa cu o astf

- HP a lansat raportul HP Wolf Security Rebellions & Rejections, un studiu global cuprinzator care evidentiaza tensiunile aparute intre echipele IT si angajatii care lucreaza de acasa, tensiuni pe care liderii trebuie sa le rezolve pentru a garanta siguranta muncii in viitor. Noul raport HP de securitate…

- Tinerii continua sa fie afectati in mod disproportionat de somaj, de calitatea tot mai slaba a ofertelor de munca si de accesul limitat la instruire, iar pandemia de Covid-19 a contribuit la adancirea acestor probleme, arata studiul Youth Progress Report 2021, care acopera integral 150 de tari, inclusiv…