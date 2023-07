Stiri pe aceeasi tema

- Nivel record al britanicilor care considera ca Brexitul a fost o greseala. Proportia britanicilor care sunt de parere ca Brexitul a fost o greseala a atins un nou nivel maxim record in aceasta luna, indica rezultatele unui sondaj YouGov difuzate marti, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- Potrivit Centrului European Pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Europa se confrunta cu un risc tot mai mare de apariție a bolilor transmise de țanțari. Cum ar trebui sa ne protejam de aceste insecte, dar și ce masuri trebuie luate daca am fost ințepați, spune Pavel Cepraga. Țanțarii sunt niște insecte…

- Proiectul cu locuințe de lux a luat naștere dupa ce omul de afaceri Stelian Gheorghe a cesionat acțiunile fostului hotel Mamaia catre Antonio Alexandru Olaroiu. Fiul antrenorului a alocat peste 25 de milioane de euro și a transformat hotelul intr-un complex cu apartamente de vacanța, care sunt vandute…

- Medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna și prorector la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, susține ca, atunci cand apa din sticla de plastic sta mult timp in soare, compusi toxici se pot transfera in lichid.„Pericolul poate apare atunci cand discutam de depozitarea pe termen…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la apa ținuta in sticla de plastic, pe care o consumam in zilele caniculare. Compuși chimici nocivi se transfera in apa atunci cand recipientele de plastic stau in soare, la temperaturi ridicate.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 19 mai 2023, este de 4.9783 lei, in creștere fața de ieri cand a fost 4.9731 lei. Astfel, euro este in creștere cu 0.0052, iar moneda nationala a inregistrat o scadere. Aceasta este cea mai mare valoare din istorie pe care euro a atins-o…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii a semnalat luni, pe propria pagina de Facebook, un record de vipere la o evaluare in doua patrate de proba din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD).

- Peste 10.000 de persoane din Salaj si judetele limitrofe au vizitat, in minivacanta de 1 Mai, Gradina Botanica "Vasile Fati" din Jibou, punctul principal de atractie fiind cele peste 50.000 de lalele si flori de primavara, inflorite in aceasta perioada."Am avut in cele trei zile, de vineri pana luni,…